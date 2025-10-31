сегодня в 17:02

Основателя бота для пробива данных о пользователях UserBox задержали в РФ

Основателя Telegram-бота UserBox, который помогал искать информацию о россиянах, Игоря М. задержали в РФ. Ему 25 лет, сообщает Mash .

У Игоря М. провели обыск в квартире. Затем его забрали в отдел полиции.

В UserBox пользователи могли найти почти любую информацию о людях. Поиск осуществлялся по фото, номеру мобильного, авто, ФИО, email и страницах в социальных сетях.

Ранее в Москве задержали группу хакеров, создавших вирус «Медуза». Они распространяли вирус на протяжении двух лет.

