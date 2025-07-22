Основатель Telegram поддержал X в конфликте с французскими властями
Дуров раскритиковал Францию за давление на IT-компании
Предприниматель Павел Дуров резко осудил действия французских регуляторов, которые начали расследование против соцсети X (бывший Twitter) по подозрению в манипуляции алгоритмами.
В своем посте в X российский бизнесмен обвинил чиновников в карьеризме и разрушении инвестиционного климата.
«Несколько бюрократов ставят под угрозу десятилетия работы по созданию технологической экосистемы во Франции. Они жертвуют интересами страны ради личных амбиций», — написал основатель Telegram.
Ранее парижская прокуратура начала проверку X по обвинениям в манипулировании контентом. Соцсеть назвала расследование политически мотивированным.