Основатель марки «У Палыча» Сульдин умер в 56 лет

Ушел из жизни бизнесмен Андрей Сульдин — основатель торговой марки «У Палыча», под которой производят напитки, кондитерские изделия и гастрономию. Предпринимателю было 56 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«На 57-м году жизни от нас ушел Андрей Павлович Сульдин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе на официальном сайте фирмы.

По состоянию на 2024 год в России работало свыше 400 магазинов «У Палыча». Компания представлена в 23 субъектах страны.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Сульдин продал свою долю в бизнесе.

До этого ушел из жизни советский дипломат и муж актрисы из «Девчат» Надежды Румянцевой Вилли Хштоян. Ему было 93 года.