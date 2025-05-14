Умер муж актрисы из «Девчат» Надежды Румянцевой, дипломат Вилли Хштоян
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Скончался 93-летний муж актрисы из «Девчат» Надежды Румянцевой, советский дипломат Вилли Хштоян, сообщает SHOT.
Тело Хштояна нашла в квартире на улице Черняховского в столице его дочь от первого брака.
Причиной смерти стали последствия хронических заболеваний и деменции.
Вилли Хштоян — советский дипломат, представлял СССР в Египте и Малайзии. Также был председателем Внешпосылторга. Женился на актрисе Надежде Румянцевой, с которой прожил 42 года, общих детей у супругов не было.