Умер муж актрисы из «Девчат» Надежды Румянцевой, дипломат Вилли Хштоян

Тело Хштояна нашла в квартире на улице Черняховского в столице его дочь от первого брака.

Причиной смерти стали последствия хронических заболеваний и деменции.

Вилли Хштоян — советский дипломат, представлял СССР в Египте и Малайзии. Также был председателем Внешпосылторга. Женился на актрисе Надежде Румянцевой, с которой прожил 42 года, общих детей у супругов не было.