Основатель «Красного & Белого» назвал главную причину трезвости россиян

«У нас народ трезвый сегодня — как раз благодаря работе, в первую очередь, легального ритейла и производителя», — сказал Студенников.

Он подчеркнул, что «Красное & Белое» стремится поменять отношение россиян к алкоголю, «чтобы народ был трезвый». Легальная торговля алкоголем позволит вытащить граждан «из синей ямы».

По словам бизнесмена, сегодня общество готово к мягким ограничениям продажи алкоголя. При этом россияне не поддержат инициативу с двумя часами в сутки на продажу алкогольной продукции.

Студенников добавил, что сегодняшний российский алкоголь «на десять голов выше» по качеству напитков, произведенных во времена СССР. Кроме того, Российские производители превосходят по качеству продукции своих европейских коллег.

Ранее Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, почему власти выдвинули законопроект об ограничении розничной продажи алкоголя в регионе. По его словам, «Вологодчина и Русский Север вымирают».