«Оскорбляет ислам»: елка стала яблоком раздора в московском ЖК

В Москве мусульманин потребовал убрать елку из подъезда и получил отпор

Конфликт на религиозной почве произошел в одном из жилых комплексов Москвы. Житель ЖК «Середневский лес» потребовал убрать установленную в подъезде новогоднюю елку, заявив, что она оскорбляет его религиозные чувства как мусульманина. Соседи ответили отказом, сообщает «Осторожно, Москва» .

Жильцы подъезда заранее украсили общее пространство к праздникам: развесили декорации и установили наряженную ель. Однако инициатива понравилась не всем: один из собственников обратился к соседям с просьбой перенести дерево «в менее спорное место», поскольку новогоднее дерево оскорбило его религиозные чувства.

В своем обращении сосед-мусульманин пояснил, что для его близких и «многих семей в подъезде» наличие такого символа в общем доступе «неприемлемо».

«Наша вера не позволяет нам принимать участие или даже косвенно одобрять подобные традиции. Мы очень уважаем ваши традиции и ваше право праздновать, но просим с пониманием отнестись и к нашим общим религиозным чувствам», — написал он.

Тем не менее большинство жильцов не поддержали призыв мужчины. Они обратили внимание, что все вопросы, касающиеся подъездных украшений, ранее обсуждались и выносились на голосование, и тогда возражений не озвучивалось.

«Русский дух новогоднего праздника включает в себя различные традиции и обычаи, которые связаны с историей и культурой России. Елку мы никуда убирать не будем, и точка!» — ответили соседи.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело подростка-мигранта, который нападает на детей в Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.