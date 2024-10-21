Осенний фестиваль колледжей стартует в Москве 26 октября

В столице состоится осенний фестиваль колледжей для девятиклассников и их родителей. Даты проведения — с 26 октября по 2 ноября, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сейчас колледжи в Москве учитывают все запросы молодежи и современные тренды рынка труда, что меняет представление о среднем специальном образовании. Выпускники успешно устраиваются в крупнейшие компании города», — сказала вице-мэр.

Мероприятие позволит участникам познакомиться с миром среднего профессионального образования. Первые дня фестиваля, 26 и 27 октября, пройдут в Московском дворце пионеров. Там состоится презентация 48 колледжей столицы и пройдет профориентационное тестирование.

На VK-лектории девятиклассники и их родители смогут узнать о востребованных профессиях от топовых спикеров. Для гостей будут работать и тематические зоны, например, «Здравоохранение», «Транспорт». Ребята смогут попробовать свои силы в каждом из направлений.

Также для школьников пройдут танцевальные флешмобы, диджей-сеты, фотовыставка достижений студентов и выпускников, кинофестиваль и модный показ.

С 28 октября фестиваль продолжится в 48 колледжах Москвы. Для школьников подготовили почти 200 мастер-классов по более чем 170 профессиям. Девятиклассники смогут познакомиться с высокотехнологичными мастерскими и лабораториями, пообщаться с наставниками и работодателями. Среди участников — Московский индустриальный колледж, Московский технологический колледж и т. д.

Узнать подробности о фестивале и зарегистрироваться можно на сайте.