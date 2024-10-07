Осенью в Подмосковье на 6% увеличился спрос на огурцы и томаты

В начале осени в Подмосковье на 6,3% вырос спрос на огурцы и томаты, по сравнению с августом. Так, в сентябре в регионе было реализовано более 10,1 тыс. тонн овощей. В то время как месяцем ранее этот показатель составлял 9,5 тыс. тонн. Начался сезон засолки овощей на зиму и домашней консервации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В основном огурцы и томаты в регионе выращиваются в защищенном грунте на круглогодичной основе. С начала года урожай тепличных овощей превысил 98,5 тыс. тонн: 62,6 тыс. тонн огурцов, 32,6 тыс. тонн томатов. Также часть региональных хозяйств выращивают культуры в открытом грунте. Например, в этом сезоне валовый сбор огурцов превысил 434 тонны, томатов — 54 тонны.

Наибольший объем огурцов и томатов открытого грунта выращивают аграрии городского округа Луховицы — валовый сбор в этом году составил 422 тонны огурцов, 51 тонну томатов. Лидером среди муниципалитетов по тепличным культурам является городской округ Кашира — собрано свыше 33 тыс. тонн огурцов, 16,5 тыс. тонн — томатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.