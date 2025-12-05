Осадки выпадут 5 декабря в Московском регионе

Днем 5 декабря в Москве и области будет от нуля до двух градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе ожидается облачная погода. Могут появиться небольшие осадки. Ветер южный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью будет от -1 до 1 градусов. Ожидается облачная погода. Местами возможны небольшие осадки. Ветер южный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с течением времени температура в декабре в РФ будет поэтапно расти. С 1961 по 1990 годы она увеличилась на два градуса.

