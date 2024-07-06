Оружие и военный билет депутата изъяли у готовящих госпереворот в Кыргызстане

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Оружие и патроны изъяли у граждан, готовивших госпереворот в Киргизии

Семьдесят единиц оружия и 255 тыс. патронов изъяли силовики при обыске у граждан, которые готовили государственный переворот в Республике Кыргызстан, сообщает РИА Новости .

«Были обнаружены 50 единиц оружия, 20 пистолетов, 255 тыс. единиц боеприпасов», — заявили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.

Также у задержанных изъяли 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 38 бронежилетов, 2 беспилотника, рации, самодельные взрывчатые вещества, экстремистскую литературу, личные документы и военный билет депутата парламента Марлена Маматалиева.

В ведомстве добавили, что в настоящее время по данному факту проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия.

Накануне силовики предотвратили попытку насильственного захвата власти в Кыргызстане. Спецслужбы задержали четверых подозреваемых, которые намеревались устроить в республике массовые беспорядки. Всех задержанных поместили в СИЗО.