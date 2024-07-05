Религиозный криминал попытался свергнуть президента Кыргызстана

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Спецслужбы Кыргызстана предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране. Силовики задержали четверых подозреваемых путчистов, которые придерживаются «криминальной и религиозной идеологии», сообщает радио Sputnik Беларусь со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности республики (ГНКБ).

Правоохранительные органы считают, что заговорщики намеревались устроить в Кыргызстане массовые беспорядки, которые сопровождались бы гибелью людей.

У задержанных в ходе обысков нашли самодельные бомбы, боеприпасы, дроны, оружие, формы милицейских сотрудников, радиостанции, бронежилеты и экстремистскую литературу.

Всех задержанных поместили в СИЗО.