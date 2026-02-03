Оружейный эксперт объяснил, как ребенок может достать огнестрельное оружие

Ребенок не может легально купить огнестрельное оружие, а доступ к нему возможен только при грубом нарушении правил хранения со стороны взрослых, сообщил РИАМО руководитель Национального центра оружейной политики Вячеслав Ванеев.

«Купить огнестрельное оружие ребенок не может. Единственный вариант — если он взломал сейф или украл ключи. Бывает, что взрослые хранят оружие неправильно, но в большинстве случаев, если с ребенком разговаривают и если его с детства приучают к безопасному обращению с оружием, а вменяемые владельцы именно так и делают, дети понимают, что это очень серьезно и опасно», — сказал Ванеев.

По его словам, как правило, дети оружие не трогают. Более того, под контролем родителей в разряженном состоянии ребенку иногда дают возможность потрогать, подержать, посмотреть оружие.

«После этого у него исчезает запретный интерес. Он понимает, что это не игрушка и что с этим нельзя шутить. Но это работает только тогда, когда с детьми занимаются. Если ребенок включен в семейные традиции, если с ним разговаривают, он не пойдет на такие крайние меры», — отметил эксперт.

Ранее девятиклассник ворвался в гимназию № 16 Уфы с пластиковым пневматическим автоматом. Он расстрелял учителя истории, на которого был обижен, и своих одноклассников. Преподаватель получил травму глаза.

