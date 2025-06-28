Орнитологи Москвы рассказали про правила поведения при нахождении птенца-слетка

В Москве начали проявлять активность слетки. Птенцы дроздов-рябинников, зеленушек, ворон, воробьев, щеглов и иных птиц покидают гнезда, хотя едва умеют летать. Орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали про правила поведения при взаимодействии с такими птицами, сообщается на сайте мэра мегаполиса .

Слетки учатся жить самостоятельно. Жителям Москвы не нужно создавать им помехи в этом. В первую очередь, нельзя забирать их домой. Лучше следить на расстоянии, сказали эксперты.

Также специалисты отметили, что важно помнить о том, что помощь нужна только раненому птенцу. Если с ним все в порядке, то лучше птицу не трогать. За ним продолжают следить родители и кормить.

Кроме того, по их словам, у птенцов специфический рацион питания. Обеспечить их всем необходимым могут исключительно родители.