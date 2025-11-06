Оркестр из Подмосковья выступил на гала-концерте Всероссийского проекта

4 ноября в национальном центре «Россия» состоялся гала-концерт Всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России». В мероприятии, направленном на выявление и поддержку молодых талантливых музыкантов, принял участие детско-юношеский оркестр народных инструментов «Московия» центра творчества «Московия» городского округа Долгопрудный. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Гала-концерт открылся исполнением гимна Российской Федерации Большим сводным оркестром и хором под управлением Народного артиста СССР Юрия Башмета. С приветственным словом от президента России Владимира Путина выступил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Проект ставит своей целью объединение любителей музыки и представление широкой палитры музыкальных жанров России. Особое внимание было уделено участию юных музыкантов. Детско-юношеский оркестр народных инструментов «Московия» внес свой вклад в культурную программу вечера, выступив в коллаборации с Государственным академическим русским народным ансамблем имени Л. Г. Зыкиной и национальным оркестром народов России под руководством Заслуженного артиста России и профессора Дмитрия Дмитриенко.

Завершили концертную программу певица Татьяна Куртукова с песней «Матушка-земля» и заслуженный артист Российской Федерации SHAMAN, который представил новую песню «4 ноября», приуроченную ко Дню народного единства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.