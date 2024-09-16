Организация «Врачи без границ» прекращают деятельность в России

«Врачи без границ» прекращают деятельность в России после решения Минюста

Спустя 32 года международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) прекращает свою деятельность на территории России после исключения из реестра филиалов и представительств иностранных НПО, сообщается на сайте MSF.

«В августе этого года мы получили письмо от министерства юстиции РФ с решением исключить филиал НКО „Врачи без границ“ (Нидерланды) в России из реестра филиалов и представительств иностранных НПО», — говорится в опубликованном заявлении.

В организации добавили, что за эти годы «Врачи без границ» работали в разных российских регионах и готовы продолжить деятельность в стране после разрешения правительства страны.

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» была создана в декабре 1971 года в Париже. Свою работу в России она начала в 1992 году.

Ранее музыканта Семена Слепакова* признали иноагентом за издевательства над российской армией в соцсетях.

* - Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов