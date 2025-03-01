Организации Подмосковья приглашают к участию во Всероссийской неделе детской книги

22 — 30 марта 2025 г. пройдет Всероссийская неделя детской книги (далее — НДК) — крупнейшее мероприятие по продвижению детской книги и старейшая отечественная просветительская акция, сообщает пресс-служба организаторов.

Благодаря общим усилиям в последние годы акции удалось придать поистине всероссийский масштаб. НДК — 2025 «История с продолжением» будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приурочена к Году защитника Отечества в Российской Федерации.

В нынешнем году к акции традиционно присоединились ведущие отечественные организации, занимающиеся проблемами детского чтения и литературы: Российский книжный союз и Российская библиотечная ассоциация. Главным оператором акции выступает ФГБУК «Российская государственная детская библиотека».

В рамках НДК запланирована обширная программа для детей и творческие выезды современных детских писателей в разные регионы нашей страны. В программе — встречи с детскими поэтами, писателями и художниками-иллюстраторами, мастер-классы, викторины, показы фильмов и спектаклей, лекции и театрализованные чтения.

Чтобы присоединиться к НДК, нужно зарегистрироваться до 17 марта 2025 г. по ссылке. Зарегистрировавшиеся организаторы акции получат доступ к единой фирменной символике.

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