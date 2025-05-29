Организаторам концерта Киркорова в Петербурге грозит штраф до 800 тыс рублей

Певец Филипп Киркоров в апреле дал концерт в петербургском БКЗ «Октябрьский», в ходе которого получил ожог руки. Организаторов мероприятия и владельцев площадки могут оштрафовать, сообщает РИА Новости .

Один из очевидцев происшествия рассказал, что во время выступления Киркорова вспыхнула пиротехника. Артист, получивший ожог руки, не стал отменять концерт. Он сменил костюм и продолжил выступление.

23 мая представитель певца Екатерина Успенская рассказала, что у Киркорова возникли осложнения после ожога. Певец сейчас проходит лечение, ему делают перевязки.

Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что если возгорание пиротехники на концерте Киркорова произошло из-за нарушения требований к пожарной безопасности, то организаторов мероприятия и владельцев концертного зала могут привлечь к ответственности. Им грозит административный штраф до 800 тыс. рублей.

Хаминский уточнил, что в России существуют обязательные требования к пожарной безопасности. Они устанавливают, какую пиротехнику можно запускать, каким должен быть радиус зоны опасности и т. д.

Ранее представитель Киркорова отметила, что лечение певца займет больше времени, чем предполагалось.