Организатор секты «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев остается в заключении

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Аргентинский суд освободил россиян по делу о торговле людьми

Суд в Аргентине принял решение освободить из-под стражи большинство россиян, задержанных по делу о торговле людьми и создании преступной организации, пишет РБК .

Исключение составил лишь лидер религиозной группы «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев, который остается под арестом.

Условия освобождения стал запрет на выезд из Аргентины в течение года, еженедельная отметка в полиции и запрет на контакты с предполагаемой жертвой и ее ребенком.

Следствие считает, что группа занималась сексуальной эксплуатацией и попыталась использовать 22-летнюю беременную россиянку для получения Рудневым аргентинского гражданства через фиктивное установление отцовства.

Все 20 подозреваемых, включая 19 женщин, были задержаны 31 марта в аргентинских аэропортах по обвинению в участии в преступной организации.