«Орешек» из России признали опасной продукцией в Белоруссии

Российское печенье «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой» внесли в реестр опасной продукции в Белоруссии. Причина — использование пищевых добавок при производстве данных лакомств, сообщает РБК .

Список был составлен Госстандартом Белоруссии. В перечень вошли производимые пензенской компанией «Капитал» орешки со сгущенкой торговой марки «Любимая лавка», а также печенье «Картошка», которую изготавливает фабрика «Колос» в Челябинске.

В Белоруссии объяснили причину добавления данных лакомств в список опасной продукции использованием пищевых добавок при их производстве. Так, в реестре указано, что при изготовлении орешков использовался бензоат натрия (Е211), а «Картошки» — консервант сорбиновая кислота (Е200), количество которого превысило допустимый уровень.

В результате в Белоруссии ввели запрет на ввоз и продажу данных лакомств в стране. Документы об оценке соответствия продукции прекратили действовать.

Ранее в Белоруссии в этот же реестр внесли российскую гречку «Фермер». Причина — продукт слишком долго варится.