Орел выклевал глаз кошке: разбор жестокого рассказа шокировал школьников Москвы

Школьников Москвы напугал заданный на дом жестокий рассказ о битве орла и кошки

В одной из столичных школ второклассникам на уроке литературы задали проанализировать текст про битву орла и кошки, однако родители сочли домашнее задание слишком жестоким, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел несколько дней назад в учебном заведении в районе Западное Бирюлево. Учитель литературы предложил ученикам разобрать текст о битве кошки с орлом. В этой истории между птицей и кошкой разворачивается ожесточенное сражение, в котором мать, защищая своих котят, получает серьезные ранения.

«Могучие крылья, крепкий клюв, сильные лапы с длинными, кривыми когтями давали орлу большое преимущество: он рвал кожу кошки и выклевал ей один глаз. Но кошка не потеряла мужество, крепко вцепилась в орла когтями и перекусила ему правое крыло», — говорится в рассказе «Орел и кошка» писателя Константина Ушинского.

Как утверждали родители, задание вызвало у детей шок и страх, так как подобные материалы для восьмилетних школьников являются излишне жестокими.

При этом в учебном заведении объяснили, что домашнее задание было представлено как средство развития эмоционального интеллекта у детей, а текст соответствует возрастным особенностям учеников.

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