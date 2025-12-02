Орехово-Зуевский округ благоустроит шесть общественных пространств в 2025–2026 годах

В Орехово-Зуевском городском округе в 2025–2026 годах благоустроят шесть общественных территорий, часть из которых уже готова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском округе продолжается благоустройство общественных пространств по программе 2025–2026 годов. На оперативном совещании глава округа Руслан Заголовацкий отметил, что программа востребована среди жителей по количеству обращений и объему работ.

Сквер напротив завода ЛиАЗ в Ликино-Дулеве открыт 29 сентября после обновления тропинок, освещения, установки малых архитектурных форм и озеленения. Детский сквер в Дрезне открыт 20 ноября, здесь обновили дорожки, освещение, создали детскую площадку и зону отдыха, высадили деревья и кустарники, установили видеонаблюдение.

Сквер «Заводской» в Ликино-Дулеве, победивший во Всероссийском конкурсе, готов более чем на 70%. Подрядчик опережает график, завершить работы планируют весной 2026 года. Лесопарковая зона «Стрелки» в Орехово-Зуеве площадью 60 гектаров готова на 96%, основные работы первого этапа завершены досрочно, территория открыта с 15 ноября. Полное завершение запланировано на весну 2026 года.

По Октябрьской площади и Центральному бульвару идет корректировка документации, заключаются контракты. Демонтаж и строительные работы начнутся в начале 2026 года. В Центральном городском парке завершается проектирование реконструкции, документы передадут на госэкспертизу до конца недели, а строительные работы запланированы на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК «Пригород Лесное». Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное», а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.