Орехово-Зуевский ГГТУ станет площадкой научно-технологического диктанта

«Диктант проходит в двух форматах и призовых категориях: очно и онлайн. Очное проведение диктанта запланировано на площадках высших учебных заведений, в Московской области это Государственный гуманитарно-технологический университет», — сообщили в пресс-службе вуза.

Пройти диктант в онлайн-формате можно будет на сайте форумтехнопром.рф: clck.ru/3PcS6G

Тема научно-технологического диктанта в 2025 году — «Технологии победы». Вопросы диктанта будут сосредоточены на технологиях и инновациях, которые способствовали достижению успеха на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны в различных сферах — от науки и медицины до информационных технологий, методов связи и разведки, которые сыграли ключевую роль в обеспечении победы.

Участники диктанта смогут узнать о том, как технологии того времени повлияли на ход событий и каким образом они продолжают оказывать влияние на современные достижения в различных областях науки и техники. К участию приглашаются все желающие.

По итогам прохождения будет сформирован единый рейтинг по всем участникам (в зачет пойдет количество правильных ответов и время прохождения теста). Лучшие получат сертификаты о подтверждении своего технологического интеллекта. Победителей ждут призы форума «ТЕХНОПРОМ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.