Ордер на розыск Дурова активировали по его прибытию во Францию

Выданный французскими властями ордер на розыск основателя Telegram Павла Дурова предполагал активацию только в случае прибытия его во Францию, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

«Ордер на розыск активировался только в том случае, если человек прибыл бы на территорию Франции», -говорится в публикации.

Дуров был задержан в Париже сразу после того, как прилетел из Азербайджана. Его заключили под стражу. Как пишут французские СМИ, он является гражданином Франции и не подлежит обмену или экстрадиции.

После новостей о задержании основателя Telegram, стоимость созданной им криптовалюты Toncoin, упала на 14% на мировом рынке.