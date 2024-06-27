«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Москве из-за жары

сегодня в 19:15

В столице объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жаркой погоды, температура может подняться до плюс 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он будет действовать 28 июня с 12:00 до 17:00.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

Предыдущий, «желтый», уровень действует в Тверской, Ивановской, Владимирской, Брянской и Курской областях Центрального федерального округа. На остальной территории ЦФО предупреждение о погоде не требуется.

28 июня в Московском регионе столбики термометров поднимутся до плюс 28 — плюс 30 градусов. При переменной облачности осадков не прогнозируется.