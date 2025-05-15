Опубликованы подробности убийства 22-летнего студента в Москве: есть странности

Осведомленный источник сообщил, что у столичных следователей появились сомнения, что 22-летний молодой человек погиб от рук убийцы. По одной из версий, ранения в область шеи могли быть нанесены разбитым стеклом от iPhone, однако точной информации пока нет, идет проверка, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что умерший парень учился во ВГИКе на операторском факультете. Он был студентом известного кинооператора Игоря Клебанова.

Записи с камер наружного наблюдения пока ничего не дали. В кадре нет никого подозрительного, кто мог бы причинить вред потерпевшему. По оперативной информации, молодой человек погиб сразу после полуночи 15 мая.

Его разбитый мобильный телефон изъят и направлен на экспертизу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее столичный Следственный комитет сообщил, что по факту обнаружения тела 22-летнего парня в Леоновском парке начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение в рамках действующего законодательства.