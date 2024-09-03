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The Washington Post показала кадры кладбища с могилами солдат ВСУ в Харькове

В Сети появились кадры кладбища в Харькове, на которых запечатлены множества могил с украинскими флагами, сообщает Lenta.ru .

Ролик был снят 24 августа на муниципальном кладбище № 17 в Харькове.

Кадры опубликовала польская журналистка Анна Гусарская. Видео кладбища с могилами украинских солдат появилось на сайте американской газеты The Washington Post.

На кадрах запечатлены десятки могильных плит, над которыми развеваются украинские флаги. Гусарская отметила, что могил погибших солдат стало в два раза больше, чем в 2023 году.

Ранее Минобороны РФ заявило, что за время вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 8,2 тыс. военнослужащих. Кроме того, противник лишился огромного количества техники.