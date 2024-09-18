Опубликовано фото частного лунного затмения, снятое в Петербурге

В Сети опубликовали фото частного лунного затмения, снятое в Санкт-Петербурге. В снимок внес коррективы туман, но оно получилось не менее зрелищным, сообщается в Telegram-канале «АстроФотоБолото: Атмосферное».

На кадрах можно увидеть одиноко плавающую лодку на Финском заливе, а над ней — лунное затмение. Автор указал, что фото сделано 18 сентября в поселке Лисий нос в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Частное затмение Луны можно было наблюдать ночью и утром 18 сентября. Часть спутника прошла через тень Земли между 05:13 и 06:16 по московскому времени.

Увидеть небольшую теневую фазу затмения на заходящей Луне в Московском регионе непросто, так как спутник планеты находится низко у горизонта на предрассветном небе. Для наблюдений нужны открытый западный горизонт и ясная погода.