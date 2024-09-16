Частное затмение Луны произойдет в ночь на 18 сентября

Ночью и утром 18 сентября можно будет наблюдать частное затмение Луны. Часть спутника пройдет через тень Земли между 05:13 и 06:16 по московскому времени, сообщается на сайте Московского планетария.

Затмения Солнца и Луны бывают раз в полгода. В это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине Луна, то наблюдается солнечное затмение, а если Земля — лунное. Лунные затмения можно увидеть в полнолуние.

Самые лучшие условия для наблюдения этого явления в РФ будут в Калининградской области. В Москве затмение Луны пройдет на утреннем небе, когда рядом будет яркий Сатурн. Оба объекта появятся над восточным горизонтом 17 сентября после 19:00.

Увидеть небольшую теневую фазу затмения на заходящей Луне в Московском регионе будет непросто, так как спутник планеты находится низко у горизонта на предрассветном небе. Для наблюдений нужны открытый западный горизонт и ясная погода.