Опубликована реальная статистика, сколько шагов в день проходят москвичи

ChallengeGo: москвичи делают больше шагов в день, чем жители других регионов РФ

Простые прогулки в современных реалиях являются самым простым способом сохранить активный образ жизни. Основатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный в разговоре с РИАМО сообщили, что в среднем жители Москвы проходят за день больше шагов, чем население других регионов страны.

Реальную статистику шагов в день составили на основе данных 25 тысяч людей, проживающих в разных регионах страны. На то, сколько шагов человек совершает ежедневно, влияют возраст, сезон и район проживания.

Сколько шагов проходят москвичи

По сравнению с общероссийским показателем в 7-8 тысяч шагов, москвичи демонстрируют более высокую физическую активность, преодолевая в день около 8500 шагов. Константин Южный отмечает растущую популярность среди жителей столицы различных фитнес-приложений и шагомеров, которые помогают формировать устойчивую привычку к движению. Развитая городская среда Москвы — от удобного расположения станций метро до обустроенных прогулочных зон и парковых территорий — создает идеальные условия для активного образа жизни, мотивируя горожан больше передвигаться пешком.

Сколько шагов проходят россияне

Жители разных регионов России демонстрируют разный уровень физической активности в течение дня. Лидерами по количеству пройденных шагов являются столичные города — в Москве и следующем за ней Санкт-Петербурге по 8500 шагов в день, этому способствует хорошо организованная городская среда. Показатели провинциальных областей скромнее. Например, в Нижегородском регионе люди проходят порядка 7000 шагов ежедневно. Среднестатистический россиянин совершает от 7 до 8 тысяч шагов в день, хотя эта статистика существенно разнится между субъектами России.

Возраст и активность: кто ходит больше

Благодаря развитой городской среде и популяризации здорового образа жизни москвичи старшего поколения от 50 лет активно занимаются пешими прогулками, преодолевая 6000 шагов в день. Эти данные превышают показатели других регионов, рассказал Роман Прилипко. Что касается молодого поколения, то для них пешие прогулки стали неотъемлемой частью повседневности и способом сохранять хорошую физическую форму. Представители возрастной группы 18-30 лет являются рекордсменами по количеству шагов, совершая около 9000 шагов каждый день.

Лето или зима: как сезонность влияет на шаги

Сезонные колебания физической активности заметно влияют на количество шагов, проходимых россиянами. В масштабах страны летняя статистика показывает 8500 шагов ежедневно, а зимний период характеризуется снижением до 7000 шагов.

Гендерные различия в двигательной активности особенно заметны в регионах, где мужское население существенно опережает женское по количеству шагов. В столице этот разрыв менее выражен: мужчины преодолевают 8500-9000 шагов, а женщины — около 8000 шагов в день.

Жители Москвы демонстрируют пиковую активность в летний период, достигая отметки в 9000 шагов, активно используя городскую инфраструктуру для прогулок. Несмотря на наличие катков и лыжных трасс, зимняя активность москвичей снижается на 10-15%, что, впрочем, остается достаточно высоким показателем.

Почему ходьба важна для москвичей

В условиях мегаполиса пешие прогулки становятся идеальным решением транспортных проблем. Когда городские магистрали парализованы пробками, передвижение пешком позволяет не только сэкономить время, но и избавиться от стресса. Современные технологии, такие как мобильные приложения и шагомеры, помогают жителям столицы следить за своей активностью, превращая обычные перемещения по городу в полезную привычку.

Все больше москвичей осознают преимущества ходьбы как универсального способа совместить ежедневные дела с заботой о здоровье. Вместо того чтобы терять время в транспортных заторах, горожане выбирают активный образ передвижения, получая двойную выгоду: достижение цели и физическую нагрузку.