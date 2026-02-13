Опубликован топ-3 востребованных видов фастфуда в России

13 февраля в мире отмечается День шаурмы. В России это блюдо продолжает удерживать позиции одного из наиболее востребованных видов фастфуда, находясь на втором месте после пиццы по уровню популярности, об этом сообщает Газета.ru .

Начиная с 2021 года, рецепты шаурмы пользователи Сети искали 177 тысяч раз. Больше запросов было только о пицце (660 тысяч), тогда как интерес к роллам (170 тысяч) и бургерам (119 тысяч) оказался существенно ниже.

В 2025 году шаурма закрепилась на третьей строчке рейтинга популярности среди пользователей платформы. Отрыв от роллов, занявших второе место, был невелик: их искали лишь немного чаще (71 тысяча запросов). Рецепты пиццы сохранили лидерство (263 тысячи), а бургеры расположились на четвертой позиции (53 тысячи).

В предпочтениях пользователей заметна разница в названии: запрос «шаурма» встречается примерно в четыре раза чаще, чем «шаверма» (176 тысяч против 40 тысяч обращений).

Наибольшим спросом у россиян пользуются рецепты шаурмы с курицей. Этот вариант не только лидирует, но и демонстрирует стабильный интерес даже в летний сезон, когда потребление фастфуда традиционно падает. Количество запросов на такие рецепты примерно в 17 раз превышает интерес к вегетарианским вариантам и более чем в 15 раз — к шаурме с говядиной.

Шаурма с говядиной занимает второе место по частоте запросов. Хотя ее показатели скромнее, чем у курицы, она стабильно опережает вегетарианские рецепты и поддерживает постоянный интерес на протяжении всего года.

Вегетарианская шаурма находится на третьей позиции. На протяжении большей части прошлого года спрос на нее был умеренным, однако в марте наблюдался выраженный всплеск — количество запросов выросло примерно вдвое по сравнению с другими месяцами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.