Опубликован список участников премии «Человек с большим сердцем»

22 ноября 2025 года в Москве состоялось одно из самых значимых событий года -Всероссийская премия «Человек с большим сердцем». Мероприятие собрало более тысячи участников со всех уголков страны: представителей общественных и благотворительных организаций, активистов, волонтеров, меценатов, а также людей, проявивших особое милосердие, отзывчивость и неравнодушие к судьбе окружающих. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Московскую область представили:

1. Измайлова Гульназ Булатовна (Балашиха) — проект «По приzыву сердца».

Номинация — «Сердце для СВОих».

Контакты для связи с Гульназ Булатовной — 7 (952) 045-52-61.

2. Рычагова Татьяна Олеговна — «Особая первая помощь» проект обучения детей с инвалидностью и ОВЗ, и молодых инвалидов первой помощи.

Номинация «Большое сердце безопасности».

Контакты для связи с Татьяной Олеговной 7 (968) 778-20-29.

3. Асташкин Сергей Максимович — помощь бездомным животным, волонтер.

Номинация «Золотое сердце».

Контакты для связи с Сергеем Максимовичем — 7 (925) 433-97-15.

4. Володькина Елена Ивановна — Оздоровительная площадка для детей с инвалидностью и ОВЗ.

Номинация «Сердце без границ».

Контакты для связи с Еленой Ивановной — 8 (977) 701-45-665.

5. Гусейнова Камила Гусейновна — Лидер волонтеров Подмосковья по Одинцовскому городскому округу; Представитель молодежи Одинцовского Молодежного Центра; Координатор организатор регионального отделения по Московской области проекта НОКИ; Председатель первичного отделения Движения Первых в городе Одинцово Номинация «Юное сердце».

Контакты для связи с Камилой Гусейновной - 7 (925) 620-36-37.

6. Башкатова Ирина Николаевна — Добровольное, безвозмездное объединение «Сердце ангела» имени Семена Белова.

Номинация «Золотое сердце».

Контакты для связи с Ириной Николаевной 8 (916) 242-50-13; 8 (977) 817-30-12.

7. Демидова Елена Евгеньевна — помощь бездомным животным в г. Орехово-Зуево.

Номинация «Большое сердце для маленьких друзей».

Контакты для связи с Еленой Евгеньевной 7 (985) 341-42-62.

Премия учреждена с целью выразить благодарность и признание тем, кто своим примером вдохновляет других на добрые дела, способствует развитию культуры взаимопомощи и формированию позитивной атмосферы в обществе. Организаторами выступили АНО «Летящие звезды» в лице основателя проекта Ковалевой Ирины Олеговны и учредителя премии Крыловой Светланы Сергеевны.

Особую поддержку в организации мероприятия оказал Лашин Вадим Эдуардович — руководитель и автор Всероссийского благотворительного проекта-тура «Вернись» и руководитель регионального клуба #МЫВМЕСТЕ. Благодаря его содействию на премии выступили многие артисты, представленные в концертной программе. Константин Валерьевич Легостаев, Ульяна Karakoz, Олеся Раисовна Яппарова, SVETLAYA (Светлана Афанасьева), MASHA MAY, Сюзанна Светличная, Никита Кунов, NAGURNOV, JANAZ, MANVBI, A’MIRI, Светлана Олеговна Ларионова, IVAN LARU (Иван Алексеев), LINAD VEERD.

Ведущими премии выступили: Ева Искусных — телерадиоведущая, актриса, продюсер федеральных каналов, и Александр Гобозов — руководитель медиа-проектов, артист, певец, музыкант.

Благодаря Вашей работе и поддержке региональных администраций, в каждом субъекте Российской Федерации нашлось множество достойных кандидатов, чьи добрые сердца ежедневно делают жизнь людей лучше. Именно благодаря вашей поддержке в регионе так много неравнодушных, инициативных и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь и внести вклад в общее дело.

В рамках премии были отмечены участники в номинациях: «Юное сердце», «Молод душой», «От всего сердца», «Бизнес с большим сердцем», «Объединяющий сердца», «Будем здоровы — ЗОЖ», «Сердце без границ», «Большое сердце для маленьких друзей», «Зажигайсердце», «Во имя жизни», «Сердце для СВОих», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Сердце мира», «Золотое сердце», «Большое сердце безопасности», «Артист с большим сердцем» и других.