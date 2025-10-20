Опубликован рейтинг городов России по развитию науки и технологий
Фото - © Медиасток.рф
Эксперты РИА Новости опубликовали рейтинг развития науки и технологий по различным регионам России. На первом месте со значительным отрывом Москва, на втором — Республика Татарстан, на третьем — Санкт-Петербург, на четвертом — Нижегородская область, сообщает ИА «Время Н».
В условиях действующих санкций и политики импортозамещения в России наблюдаются позитивные сдвиги в области инноваций.
Более половины (65%) от общего объема инновационной продукции, работ и услуг, реализованных по всей стране, обеспечиваются регионами, входящими в топ-10 рейтинга.
Лидирующие субъекты Российской Федерации формируют значительную долю (65%) совокупного объема инновационных товаров, а также инновационных работ и услуг, отгруженных на территории всей страны.
