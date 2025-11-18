Думают, что люди жили с динозаврами: россиян проверили на научную грамотность

Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли

Новое исследование Института психологии РАН обнажило серьезные проблемы в научной грамотности россиян. Согласно полученным данным, около 20% респондентов убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли, а 16% считают, что люди и динозавры существовали одновременно, несмотря на то, что их разделяют десятки миллионов лет эволюции, сообщает rg.ru .

Особую тревогу ученых вызывает то, что наибольшие пробелы в знаниях демонстрирует молодежь в возрасте 18-24 лет.

39% россиян верят в существование ведьм и колдунов, а 34% уверены в способностях экстрасенсов предсказывать будущее. При этом 68% респондентов заявили об интересе к науке, однако только 26% активно следят за научными новостями. Наиболее популярными сферами науки оказались медицина (80%), климатология (74%) и космология (73%).

Заместитель президента РАН Владимир Иванов связывает эти тревожные тенденции с трансформацией системы образования в начале XXI века, когда акцент сместился на подготовку «квалифицированных потребителей» вместо формирования целостной картины мира.

