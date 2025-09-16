Опрос показал, что половина россиян помогает родственникам деньгами

В преддверии Дня свободных денег, который отмечается 15 сентября, сайт KP.RU провел опрос среди своих подписчиков в социальных сетях и мессенджерах. Исследование показало, что 51% респондентов регулярно помогают деньгами своим родственникам. Чаще всего речь идет о поддержке детей или родителей, но некоторые участники опроса отметили, что помогают и другим членам семьи, иногда безвозмездно, иногда в долг.

Около 19% опрошенных переводят средства в благотворительные фонды, объясняя это желанием поддержать людей, оказавшихся в трудной ситуации. Еще 14% респондентов помогают бездомным животным и приютам — кто-то перечисляет деньги, другие покупают корм или оказывают помощь животным на улице.

Финансовую поддержку друзьям оказывают 12% участников опроса, а 11% подают милостыню нуждающимся, особенно тем, кто занимается уличным творчеством. Кроме того, 5% поддерживают церковь и религиозные организации, 2% выбрали вариант «другое». При этом 17% признались, что не помогают никому.

Также 15% респондентов сообщили, что сами иногда нуждаются в финансовой поддержке и получают помощь от родных или даже незнакомых людей. В опросе приняли участие 3,1 тысячи человек, каждый мог выбрать несколько вариантов ответа.