Опрос: четверть родителей выступает за обязательный китайский язык в школе

Каждый четвертый родитель школьников выступает за введение обязательного к изучению китайского языка, следует из опроса Superjob, результаты которого представил ТАСС .

Еще 14% респондентов считают, что из списка обязательных школьных предметов следует исключить английский.

«Сегодня один из четырех родителей школьников — за то, чтобы сделать китайский язык обязательным для изучения в средних учебных заведениях. 14% родителей полагают, что из перечня обязательных школьных предметов нужно исключить английский язык», — сказано в исследовании.

Число сторонников китайского языка, как отмечается в публикации, за два года выросло на шесть процентных пунктов, а на пять пунктов выросло количество противников английского.

Родители, выступающие против изучения китайского, назвали его слишком сложным для изучения. Его, по мнению участников опроса, следует оставить как факультатив.