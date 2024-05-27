Оправданный за расстрел четверых преступников россиянин погиб в зоне СВО

Житель села Миасское в Челябинской области Александр Григорьев погиб в зоне проведения специальной военной операции. В 2016 году мужчина застрелил четверых пьяных злоумышленников, которые забрались в дом и напали на его семью, сообщает «74.ru» .

27 мая военнослужащего похоронили в родном селе. В зоне СВО Григорьев в рамках частичной мобилизации. В начале прошлого года после курса подготовки Александр отправился в зону боевых действий. Уроженец Челябинской области служил в должности оператора БПЛА.

«Он по жизни был боец. Никого и ничего не боялся. Смелый, мужественный парень был. Вот так он и воевал», — рассказал адвокат Алексей Пешков.

За боевые заслуги Александр был награжден орденом Мужества, Георгиевским крестом, а также медалями Суворова, Жукова. Девятого мая бойцу ВС РФ вручили медаль «За Отвагу», а через 4 дня он погиб.

По словам Пешкова, в автомобиль, в котором ехали Григорьев, оператор БПЛА и водитель, ударил украинский беспилотник. В результате взрыва боезаряда в «Уазике» все погибли.

На похороны Григорьева пришли более 200 человек. У военнослужащего остались жена и двое детей.

Ранее российский боец авдеевского направления прислушался к совету отца и прикрутил к крыше «УАЗа» специальную защитную конструкцию из двух сеток, которая спасла жизни ему и сослуживцам во время прямого попадания в машину дрона ВСУ.