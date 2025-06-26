Операторы в России начали взимать плату за звонок до ответа абонента

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение в РКН с просьбой проверить сотовых операторов, которые взимают плату за гудки, сообщает Mash .

По мнению Бородина, взимание платы за гудки может нарушать права потребителей, поэтому он написал обращение в РКН. Общественник просит обратить внимание на проблему и принять меры.

Раньше тарификация начиналась с момента ответа на той стороне, однако сейчас многие предпочитают мессенджеры, а ожидание ответа часто занимает больше времени, чем сам диалог. Поэтому многие операторы решили снимать деньги с момента гудков, когда начинается мелодия или включается автоответчик.

Получается, что люди, звонящие в кол-центры или по межгороду, вынуждены платить круглую сумму за ожидание. Между прочим, оно может составлять 10–15 минут.