Операторы связи в РФ могут по умолчанию блокировать звонки из-за рубежа

В Роскомнадзоре (РКН) заявили, что российские операторы связи имеют возможность по умолчанию блокировать звонки из-за границы. В будущем это могут закрепить на законодательном уровне, сообщает ТАСС .

В ведомстве рассказали об увеличении количества мошеннических звонков из-за рубежа. В РКН считают, что операторы связи и владельцы мессенджеров должны принимать превентивные меры по защите своих пользователей от злоумышленников.

Операторы связи могут по умолчанию блокировать звонки из-за рубежа. Пользователи при этом могут разблокировать их. Эти возможности вводятся самими операторами связи. Некоторые из них уже начали работать над введением самостоятельных запретов пользователями входящих заграничных звонков.

В РКН добавили, что существует возможность закрепить эти требования на законодательном уровне. Так, меру могут распространить и на мессенджеры.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас с телефонными мошенниками помогает бороться система РКН «Антифрод», запущенная в 2022 году. Она помогает выявлять звонки с подменных номеров по России. Также существуют дополнительные системы операторов связи, позволяющие предотвращать мошеннические вызовы. Обсуждаются новые подходы.

Ранее стало известно, что в РФ хотят запретить голосовые вызовы в мессенджерах из-за мошенников. Подобную возможность обсуждают специалисты Минцифры и Роскомнадзора.