Операторы связи начнут блокировать сим-карты с 1 ноября

С 1 ноября в России вступает в силу правило, по которому операторы связи начнут блокировать сим-карты, если на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. Криптограф Анатолий Лебедев пояснил, что эта мера призвана бороться с отмыванием денег.

«Обычно большое количество сим-карт оформляют для проведения различных финансовых операций, в том числе для отмывания денег. Государство стремится не допустить, чтобы на одного человека было записано 100–150 сим-карт», — рассказал Лебедев.

Эксперт отметил, что закон не предусматривает исключений для владельцев более 20 сим-карт. Операторы будут блокировать все номера, независимо от их важности.

«Если у человека 25 сим-карт, заблокируют все 25 — и важные, и неважные», — добавил Лебедев.

Он также напомнил, что пользователи обычно знают, сколько сим-карт на них оформлено, поскольку за каждую карту взимается плата. Если карта не используется, оператор уведомляет о задолженности и блокирует ее при отсутствии оплаты. Избавиться от лишних сим-карт можно, расторгнув договор с оператором связи, заключил эксперт.