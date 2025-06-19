Операторы системы-112 Подмосковья приняли 5,5 млн вызовов с начала года

С начала текущего года операторы системы-112 Подмосковья приняли и обработали более 5,5 млн вызовов, обеспечивая оперативное реагирование экстренных служб в различных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба системы.

Наибольшее количество обращений традиционно связано с необходимостью оказания медицинской помощи. Более 1,6 млн вызовов (67%) были адресованы скорой медицинской помощи, что подчеркивает важность оперативной связи с медиками в критических ситуациях. На втором месте по востребованности — обращения в полицию и ГИБДД, составившие 600 тыс. вызовов (25%). Оставшиеся 8% приходятся на вызовы пожарной охраны, службы газовой сети и другие экстренные службы.

Важной частью работы системы-112 является оказание консультативной помощи. Более 628 тыс. вызовов носили справочный характер, что свидетельствует о доверии граждан к службе и ее способности предоставить необходимую информацию.

Кроме того, система-112 предоставляет возможность получения психологической поддержки в сложных ситуациях. С начала года операторы-психологи обработали свыше 1 тыс. вызовов, оказывая профессиональную помощь людям, нуждающимся в психологической поддержке.

Система-112 Московской области готова оперативно реагировать на любые вызовы и обеспечивать безопасность жителей и гостей региона в круглосуточном режиме. Помните, что в любой экстренной ситуации вы можете обратиться в систему-112, где вам всегда окажут необходимую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.