Опасные условия: москвичей предупредили об очередном погодном апокалипсисе

Холодный атмосферный фронт подойдет к Московскому региону 5 июля, он уже отметился на западе страны ливнями, грозами и ветром со шквалистыми порывами, сообщила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В этот день погода будет опасной: перед приближением фронта как правило формируется линия шквалов, когда ветер может усиливаться до 20-25 м/с», — предупредила синоптик в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в регионе прольются ливни, прогремит гроза, еще возможен град. На 5 июля не стоит планировать отдых на пляже, несмотря на жару. В Москве ожидается плюс 32 — плюс 33 градуса.

Она также посоветовала перенести поездку за город на утро 6 июля, чтобы не застрять в дороге из-за упавших при шквалистом ветре деревьев и града.