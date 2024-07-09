Опасные насекомые и новые болезни: что ждет Москву из-за изменения климата

Эколог: в Москве через 60 лет будет такой же климат, как на Кубани

Через 60 лет в столице прогнозируют постоянную 40-градусную жару летом, а также появление экзотических и опасных насекомых, сообщает SHOT .

Американский эколог Мэтью Фицпатрик рассказал о том, что случится с климатом Москвы в будущем. Он составил интерактивную карту, согласно которой, в ближайшие 60 лет воздух на планете заметно прогреется, а средняя температура поднимется на 7 градусов повсеместно.

В Москву придет климат Краснодара с 40-градусной жарой в летнее время. В Сочи летом станет суше и жарче на 6 градусов, а зимой — влажнее и теплее на 4 градуса.

Экологи и зоологи считают, что повышение температуры приведет к появлению новой и даже опасной живности в Московском регионе. Подобные примеры имеются уже сейчас.

Так, за последние несколько лет жители видели паука-осу, орхидейных богомолов и виноградных улиток. Также очевидцы заметили появление испанского слизня и тарантула.

Из-за повышения температуры возможна еще одна опасность — «южные» болезни, такие, как малярия, лейшманиоз или лихорадка Западного Нила.

Ранее в Москве заметили гигантских испанских слизней. Возможно, они попали в Москву вместе с посадочным материалом из питомников ЕС.