Опасно для диабетиков: в цикории от популярных брендов нашли скрытый сахар

Эксперты Роскачества обнаружили скрытый сахар в цикории от 11 изготовителей. Об этом сообщает Mash .

В составе цикория большинства брендов указан инулин, который, как заявляется, делает продукт полезным и безопасным для людей с диабетом. После обжарки он должен превратиться в фруктозу. Но у ряда изготовителей увеличивается доля глюкозы. Это указывает на то, что в пачки могли добавить крахмалосодержащие злаки.

Для людей, у которых есть нарушения углеводного обмена, в случае инсулинорезистентности и чувствительной поджелудочной железы разводить цикорий будет вредно. Компаниям посоветовали исправить проблемы в составе.

Ранее врач-диетолог Дмитрий Семирядов заявил, что в цикории есть инулин. Он помогает регулировать объем сахара в крови.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.