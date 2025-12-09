Опасная мода: ветврач рассказал о вспышке аллергии на аромадиффузоры у котов

Врач-ветеринар Михаил Шеляков заявил, что среди его хвостатых пациентов — котов и кошек — все чаще встречается аллергия на аромадиффузоры: приятные человеку цитрусовые запахи могут отталкивать пушистых, сообщает Life.ru .

Владельцам кошек хорошо известно, как животные реагируют на подобные ароматы: они моментально жмурятся и стремятся покинуть помещение. Особенно сильно кошек беспокоит не просто аромат сам по себе, а именно распыленные частицы, содержащиеся в автоматических ароматизаторах воздуха, дезодорантах или духах.

«Конечно, они дают воздушную пылевую взвесь, которая вдыхается животным. Эта взвесь садится на пол, животное может пройти по ней, почувствовать что-то неприятное на лапках, облизать их, и тогда вещество попадает внутрь», — сказал доктор.

По его словам, сильные ароматы, по меньшей мере, вызывают неприятные ощущения, а в худшем случае — провоцируют развитие болезней, которые, будучи не остановлены в начале, способны перерасти в опасные для жизни недуги, например, трансформация астмы в пневмонию.

Важно учитывать разницу в уровне риска для питомцев, способных покинуть зону с раздражителем (например, кошки, которые могут переместиться в другое помещение), и тех, кто ограничен клеткой (птицы, мелкие грызуны). В последней ситуации, если вблизи клетки используется освежитель воздуха или кто-то курит, животное оказывается в безвыходном положении.

