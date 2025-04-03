ОП не поддержала инициативу ГД о защите от нападений бездомных животных
Российская Общественная палата не поддержала законопроект группы депутатов Госдумы по защите людей от нападений бездомных животных. Там напомнили, что чаще на людей нападают собаки, которые имеют хозяев, сообщает РИА Новости.
В документе, представленном в ГД, парламентарии предложили исключить из закона норму, по которой бездомное животное после отлова, вакцинации и стерилизации (ОСВВ) возвращается на место пребывания. Также было предложено дать региональным властям полномочия по установлению предельных сроков содержания животных в приютах, а еще установить, что при истечении указанного срока его будут умерщвлять гуманным способом.
В заключении по этой инициативе ОП РФ подчеркнуто, что, по данным экспертов, большая доля случаев нападений на людей связана с питомцами, у которых есть владельцы. В разных регионах нападения животных, имеющих владельцев, может достигать до 80%.
«По мнению общественных экспертов, различия в эффективности системы ОСВВ и значительный вклад владельческих животных в статистику нападений указывают на необходимость совершенствования действующего регулирования, в том числе усиления мер контроля за такими животными», — уточняется в документе ОП.
Кроме того, там отметили, что предлагаемая депутатами норма об умерщвлении животного вступает в противоречие с правовой позицией Конституционного суда РФ. По ней умерщвление животных без владельцев из-за рационализации, например, переполненности приютов или бюджетных ограничений, не может быть самостоятельным основанием для применения указанной меры.