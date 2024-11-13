ООО «Ваш финансовый партнер» оштрафовали за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Ваш финансовый партнер» на сумму 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее при мониторинге Интернета в сервисе контекстной рекламы «Яндекс.Директ» выявлена реклама, вводящая в заблуждение потребителей относительно условий приобретения товара (природы сделки) при заключении договора купли-продажи и договора лизинга с физическими лицами.

По результатам проведенного мониторинга управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 2 части 3 статьи 5 и части 7 статьи 5 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Ваш финансовый партнер» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.