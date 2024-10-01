ООН: на Украине пытали более половины опрошенных пленных российских солдат

В ООН провели опрос побывавших в украинском плену российских военных. Более половины из опрошенных признались, что их пытали, сообщает РИА Новости .

Результаты опроса, проходившего с марта 2023 года, были опубликованы в периодическом докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.

В документе сказано, что всего были опрошены 205 российских военнопленных. 104 из них в деталях рассказали о пытках или других формах жестокого обращения со стороны Украины. В докладе отмечается, что это указывает на систематическую сохраняющуюся практику.

Некоторые российские военнопленные отметили, что жестокое обращение с ними имело место быть в самом начале задержания. Так, отечественных солдат избивали, в том числе резиновыми дубинками или деревянными и алюминиевыми битами, угрожали им расправой.

В докладе говорится и о пытках электротоком. Также в ООН заявили, что 10 опрошенных подвергались сексуальному насилию. УВКПЧ выяснило, что пытки проводились в неофициальных местах содержания, к примеру, в подвалах.

Над российскими военнопленными издевались в основном передовые подразделения ВСУ, а также украинские силы безопасности. При этом никакого наказания за свои действия они не понесли. Украинская Генпрокуратура возбудила только пять предварительных расследований.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после издевательств бойцов ВСУ над русскими солдатами под Курском. В Сети было размещено видео, на котором украинские военнослужащие пытают солдат ВС РФ.