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Дело завели после издевательств бойцов ВСУ над русскими солдатами под Курском

Следственный комитет проверяет размещенную в Сети информацию о пытках бойцов ВСУ на российскими солдатами в Курской области, сообщает пресс-служба ведомства.

​Во время мониторинга соцсетей была обнаружена видеозапись, на которой демонстрируются издевательства украинских солдат над российскими военнослужащими. На видео запечатлены бойцы ВСУ, которые пытают военнослужащих ВС РФ с помощью тока, а также бьют их.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных методов).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям бойцов ВСУ, установить причастных к преступлению лиц и представить доклад.

Ранее стало известно, что в Курскую область отправили подразделение ВСУ, состоящую из бывших заключенных. Боевики ВСУ занимаются мародерством и предпочитают избегать прямого столкновения с российскими морпехами.