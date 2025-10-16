Онлайн против офлайна: половина россиян покупают одежду на маркетплейсах

Домой можно заказать, что угодно: от домашнего текстиля до верхней одежды. К тому же, онлайн-покупки помогают сберечь средства, поскольку те же товары, что и в обычных магазинах, зачастую предлагаются по более выгодным ценам в интернете. Опрошенные утверждают, что уже отвыкли от утомительных поездок по магазинам и рынкам, ведь сейчас шоппинг стал гораздо удобнее.

Тем не менее, около трети российских граждан предпочитают делать покупки в торговых центрах. Это не только возможность приобрести необходимые вещи, но и способ провести время с близкими людьми, а также перекусить.

В магазинах торговых центров товары аккуратно расставлены и развешаны, что контрастирует с маркетплейсами, где существует риск получить грязный, помятый или даже поврежденный товар.

