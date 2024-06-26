Онлайн-марафон от «ВКонтакте» поможет выпускникам выбрать будущую профессию

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«ВКонтакте» проведет бесплатный онлайн-марафон для абитуриентов до 2 июля

Будущие студенты могут поучаствовать в бесплатном онлайн-марафоне «Неделя поступления», организованным «ВКонтакте» и образовательным сервисом «Учеба.ру». Он пройдет до 2 июля, сообщила пресс-служба соцсети.

Выпускников познакомят с вузами — МГУ имени Ломоносова, Институтом мировой экономики и бизнеса РУДН, МФЮА, Московским городским педуниверситетом, САФУ имени Ломоносова, НИЯУ МИФИ и Московским университетом имени Витте.

Также ребятам помогут выбрать будущую профессию путем онлайн-экскурсий, вебинаров, лекций и консультаций. Участниками могут стать учащиеся 8–11-х классов.

В чат-боте школьники также смогут ознакомиться с инструкцией, где написаны правила подачи документов онлайн и приемной кампании 2024 года.

Во время прямых эфиров у участников будет возможность пообщаться с представителями приемных кампаний. Кроме того, выпускникам расскажут о бесплатных программах VK Education, которые позволят овладеть навыками для старта карьеры в IT и digital.